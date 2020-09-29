09:43 29.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246766:labazovych

Выборы в США: первые дебаты Трампа и Байдена

Президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден в ночь с вторника на среду примут участие в первых президентских дебатах в Кливленде, штат Огайо. Темы будут включать COVID-19 и расовые вопросы. Из-за эпидемии кандидаты не обменяются рукопожатием.

Выборы в США: первые дебаты Трампа и Байдена

Эпидемия и связанный с ней экономический кризис, а также расовые проблемы являются основными темами президентской кампании в этом году. Эти вопросы, скорее всего, будут доминировать в дебатах кандидатов.

Об этом пишет УРА-Информ.

В случае экономики Трамп пользуется большим доверием избирателей. В сентябрьском исследовании центра YouGov - 37%. Американцы выразили уверенность в том, что экономическая ситуация улучшится, если победит действующий президент. 32 % американцев считает, что ситуация улучшится, если выиграет Байден.

Когда дело доходит до расовых вопросов, американцы считают, что Байден, заместитель Барака Обамы в 2008-2016 годах, был бы лучшим лидером, чем Трамп. После убийства полицией Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая по Соединенным Штатам прокатились жестокие антирасистские протесты. На их волне рейтинги Байдена росли, а действующего президента падали.

Ранее мы сообщали, что Байден лидирует в опросах за месяц до выборов.


Поделиться

Читайте также:

  • Действующий американский президент Дональд Трамп не берется гарантировать мирную передачу власти своему приемнику, если он не одержит победу на грядущих выборах и проиграет Джо Байдену. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNBS.

  • В Соединенных Штатах Америки художник Дэвид Датун готов построить в Вашингтоне мавзолей для хранения тела вождя мирового пролетариата Владимира Ленина ;и заявил о намерении купит тело советского лидера за любую сумму. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российский ресурс Москвич.

  • В субботу, 29 февраля, кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден впервые одержал победу на праймериз. Это произошло в штате Южная Каролина, пишет AP.

  • Джо Байден - кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США. В ночь со вторника на среду по украинскому времени он был официально выдвинут партией.

  • Мільярдер Майкл Блумберг планує витратити 100 мільйонів доларів на кампанію кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена. Гроші будуть витрачені у Флориді, ключовому штаті на президентських виборах в США.

  • У США повідомили всьому світу, що створили перший експрес-тест на коронавірус нового типу з застосуванням штучного інтелекту. Даний тест можна буде провести вдома всього лише за 15 хвилин, відзначили в американській компанії Cellex. Про це пише УРА-Інформ з посиланням на РІА Новини.

  • Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер відверто сказав, що не вірить в обвинувачення про корупцію стосовно Джо Байдена, так як знає його, як чесну людину більше 24-х років. Про це він повідомив в ході публічних слухань в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

  • За 50 днів до президентських виборів в США перевага кандидата від демократів зростає. Згідно з опитуванням RealClearPolitics, Джо Байден має більшу перевагу перед Дональдом Трампом, ніж Хілларі Клінтон на той же момент в 2016 році.

  • Стали відомі зарплати, бонуси і надбавки, які в минулому році отримали топ-менеджери Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

  • Отруєння Олексія Навального абсолютно ганебно, заявив Білий дім в середу після того, як уряд Німеччини оголосив про наявність доказів того, що російський опозиціонер був отруєний "Новачком".

  • Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім про видачу візи колишньому генпрокурору України Віктора Шокіну. Про це повідомляє заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи і Євразії Джордж Кент, передає CNN.

  • Під час основного виступу на другий день з'їзду Республіканської партії перша леді США зобразила свого чоловіка як щирого політика, який щодня піклується про американців. Меланія Трамп висловила впевненість в тому, що нинішній президент США переможе на виборах у листопаді.
 
На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления В Украине более 4000 летальных случаев от COVID-19: данные за 29 сентября Турчинова могут взять под стражу: все из-за Крыма "Тампа-Бэй" - обладатель Кубка Стэнли НХЛ
Проишествия
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив