Выборы в США: первые дебаты Трампа и Байдена

Эпидемия и связанный с ней экономический кризис, а также расовые проблемы являются основными темами президентской кампании в этом году. Эти вопросы, скорее всего, будут доминировать в дебатах кандидатов.

Об этом пишет УРА-Информ.

В случае экономики Трамп пользуется большим доверием избирателей. В сентябрьском исследовании центра YouGov - 37%. Американцы выразили уверенность в том, что экономическая ситуация улучшится, если победит действующий президент. 32 % американцев считает, что ситуация улучшится, если выиграет Байден.

Когда дело доходит до расовых вопросов, американцы считают, что Байден, заместитель Барака Обамы в 2008-2016 годах, был бы лучшим лидером, чем Трамп. После убийства полицией Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая по Соединенным Штатам прокатились жестокие антирасистские протесты. На их волне рейтинги Байдена росли, а действующего президента падали.

Ранее мы сообщали, что Байден лидирует в опросах за месяц до выборов.