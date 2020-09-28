Президентские выборы в США приближаются: кто фаворит

На 6,7 процентных пунктов Байден имеет больше, чем Трамп в конце сентября, согласно среднему общенациональному опросу RealClearPolitics. Эта разница не показала каких-либо серьезных колебаний в последние недели и примерно на 3 процентных пункта выше, чем разница, проведенная за месяц до выборов 2016 года тогдашним кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Однако общенациональные опросы не являются таким оптимальным инструментом в США, как в европейских странах, потому что американский президент не избирается всенародным голосованием. Четыре года назад Клинтон получила почти на три миллиона больше голосов, но неожиданно проиграла выборы. Причина - неудача в нескольких ключевых штатах, в том числе в Пенсильвании и Флориде. В конечном итоге Трамп получил больше голосов от государственных избирателей (304 против 227).

В избирательном процессе в США избиратели в конечном итоге избирают президента. Каждому штату присвоен определенный номер (количество голосов) в зависимости от населения. Хотя этого не требует ни Конституция США, ни федеральный закон, избиратели выбирают лидера штата на основе результатов всеобщих выборов в их штатах. Для победы должна быть минимальная поддержка 270 голосов.

Ранее мы сообщали, что Трамп на протяжении десятков лет не платит налоги.