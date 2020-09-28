13:33 28.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246751:labazovych

Президентские выборы в США приближаются: кто фаворит

Чуть более чем за месяц до президентских выборов в США лидером по опросам является демократ Джо Байден. Однако стоит отметить, что в 2016 году кандидат от республиканцев Дональд Трамп также не был фаворитом в опросах с Хиллари Клинтон.

Президентские выборы в США приближаются: кто фаворит

На 6,7 процентных пунктов Байден имеет больше, чем Трамп в конце сентября, согласно среднему общенациональному опросу RealClearPolitics. Эта разница не показала каких-либо серьезных колебаний в последние недели и примерно на 3 процентных пункта выше, чем разница, проведенная за месяц до выборов 2016 года тогдашним кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Однако общенациональные опросы не являются таким оптимальным инструментом в США, как в европейских странах, потому что американский президент не избирается всенародным голосованием. Четыре года назад Клинтон получила почти на три миллиона больше голосов, но неожиданно проиграла выборы. Причина - неудача в нескольких ключевых штатах, в том числе в Пенсильвании и Флориде. В конечном итоге Трамп получил больше голосов от государственных избирателей (304 против 227).

В избирательном процессе в США избиратели в конечном итоге избирают президента. Каждому штату присвоен определенный номер (количество голосов) в зависимости от населения. Хотя этого не требует ни Конституция США, ни федеральный закон, избиратели выбирают лидера штата на основе результатов всеобщих выборов в их штатах. Для победы должна быть минимальная поддержка 270 голосов.

Ранее мы сообщали, что Трамп на протяжении десятков лет не платит налоги.


Поделиться

Читайте также:
 
Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку Выходные в октябре 2020: украинцы получат дополнительный выходной Нардеп обвиняет "слуг" в продаже мест в избирательных списках Саакашвили назвал директивы ЕС "идиотскими"
Проишествия
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив