Трамп не платит податки: шокирующее расследование New York Times

Президент США Дональд Трамп не платил федеральные налоги на прибыль 10 из последних 15 лет, а в 2016-2017 годах он заплатил всего 750 долларов. Такие данные представила газета New York Times.
Либеральная газета со ссылкой на данные, полученные из налоговых деклараций Трампа, утверждает, что нынешний президент не платил налоги в те годы, несмотря на то, что за 15 лет до 2018 года заработал 434,9 миллиона долларов.
Об этом пишет УРА-Информ.
По данным NYT, Трамп вычитал свой доход, ссылаясь на убытки, которые он понес бы от своей коммерческой деятельности.
Ассошиэйтед пресс отмечает, что разоблачения New York Times появились в ключевой момент накануне первых дебатов Трампа с его соперником-демократом Джо Байденом во вторник и за несколько недель до дня выборов.
Трамп, как первый президент США, нарушил стандартную практику предыдущих президентов США и постоянно отказывался раскрывать свои налоговые декларации, заявляя, что они проходят аудит.
Ранее Трамп заявил, что если проиграет выборы может не отдать власть своему сопернику.
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