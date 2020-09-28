Трамп не платит податки: шокирующее расследование New York Times

Либеральная газета со ссылкой на данные, полученные из налоговых деклараций Трампа, утверждает, что нынешний президент не платил налоги в те годы, несмотря на то, что за 15 лет до 2018 года заработал 434,9 миллиона долларов.

Об этом пишет УРА-Информ.

По данным NYT, Трамп вычитал свой доход, ссылаясь на убытки, которые он понес бы от своей коммерческой деятельности.

Ассошиэйтед пресс отмечает, что разоблачения New York Times появились в ключевой момент накануне первых дебатов Трампа с его соперником-демократом Джо Байденом во вторник и за несколько недель до дня выборов.

Трамп, как первый президент США, нарушил стандартную практику предыдущих президентов США и постоянно отказывался раскрывать свои налоговые декларации, заявляя, что они проходят аудит.

Ранее Трамп заявил, что если проиграет выборы может не отдать власть своему сопернику.