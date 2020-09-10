Зеленский вскоре покинет Украину: стала известна причина

15 и 16 сентября Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Также запланировано, что президенты Украины и Австрии примут участие в экономическом форуме, который в эти дни пройдет в стране.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отметим, что еще в ноябре прошлого года президент Украины принял предложение Австрии посетить их страну. Тогда об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом в Киеве.

В итоге визит пришлось перенести, и он состоится только спустя год после заявлений президента. Тогда Зеленский также призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые на тот момент составлял более 1,16 млрд долларов.

Ранее мы сообщали, что Владимиру Зеленскому доверяет намного больше, чем Петру Порошенко и Виктору Януковичу в свое время после года у власти.