12:12 15.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Трамп угрожает Ирану: США ответят в 1000 раз сильнее

После сообщений в прессе о нападении, которое Тегеран планирует против посла США в ЮАР Лане Маркс, президент США Дональд Трамп сделал комментарий в социальных сетях. Он объявил о "в тысячу раз более сильном" ответе США на любой акт агрессии со стороны Ирана.

Трамп угрожает Ирану: США ответят в 1000 раз сильнее

"После любого нападения Ирана на Соединенные Штаты Америки в какой бы то ни было форме, нападение на Иран будет в тысячу раз сильнее!" - написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

Согласно источникам, угроза, о которой стало известно еще вестно, в последние недели стала более конкретной и может быть связана с тем, что Тегеран планирует отомстить за смерть влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был командиром элитного воинского подразделения Аль-Кудс, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, он считался вторым лицом в государстве. Он погиб 3 января в результате атаки американского беспилотника, осуществленного в столице Ирака Багдаде по приказу президента США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что "серьезно относится к информации".

Министерство иностранных дел Ирана посчитало эти сообщения "неправдивыми и необоснованными".

Ранее мы сообщали, что Трамп уступает Джо Байдену в опросах за 50 дней до выборов президента США.


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