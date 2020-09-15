Трамп угрожает Ирану: США ответят в 1000 раз сильнее

"После любого нападения Ирана на Соединенные Штаты Америки в какой бы то ни было форме, нападение на Иран будет в тысячу раз сильнее!" - написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

Согласно источникам, угроза, о которой стало известно еще вестно, в последние недели стала более конкретной и может быть связана с тем, что Тегеран планирует отомстить за смерть влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был командиром элитного воинского подразделения Аль-Кудс, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, он считался вторым лицом в государстве. Он погиб 3 января в результате атаки американского беспилотника, осуществленного в столице Ирака Багдаде по приказу президента США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что "серьезно относится к информации".

Министерство иностранных дел Ирана посчитало эти сообщения "неправдивыми и необоснованными".

Ранее мы сообщали, что Трамп уступает Джо Байдену в опросах за 50 дней до выборов президента США.