Выборы президента США: кто фаворит за 50 дней до дня голосования

В понедельник, 14 сентября, преимущество Байдена над Трампом составило 7,1 процентных пункта. Клинтон, кандидат от Демократической партии четыре года назад, 14 сентября 2016 года имела преимущество в 2,3 процентных пункта. В конечном итоге бывший госсекретарь США получил больше голосов в общенациональном масштабе, чем Трамп, но проиграла выборы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Это потому, что в гонке за Белый дом решающее значение имеет не количество голосов, полученных по всей стране. Побеждает тот, кто наберет больше голосов представителей. У каждого штата есть число представителей, который отражает его население. В этом году идет ожесточенная электоральная борьба, в том числе во Флориде, Пенсильвании, Висконсине, Мичигане и Аризоне.

Во Флориде, по данным RealClearPolitics, Байден лидирует на 1,2 процентных пункта. Преимущество 78-летнего демократа уменьшилось - месяц назад оно составляло 4 процентных пункта.

Также в Пенсильвании и Мичигане Трамп компенсировал потери за последние 30 дней. В первом из этих штатов из 5,7 до 4,3 процентных пункта, а во втором - из 6,3 до 4,2.

Ранее мы сообщали, что Блумберг даст 100 млн долларов на компанию Байдена.