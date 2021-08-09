«К 2040-му развалится»: политолог спрогнозировал будущее России

Огрызко уверен, что как раз коллективный Запад против такого сценария

Время чтения: 1 Мин. , 23 Секунд

РФ полностью повторяет путь СССР, значит, что финал будет таким же — государство распадется. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью, передает УРА-Информ.

«Меня в данном случае больше всего радуют сообщения из регионов РФ. Вот что мы знаем об Уральской народной республике, о Сибирской народной республике, о настроениях народов, населяющих Кольский полуостров, о ситуации в Зеленом клину и так далее? Я уже не говорю о Кавказе. Но когда мы читаем, что в Хабаровске люди выходят с лозунгом „Хватит кормить Москву!“ и это повторяют в Новосибирске, в Екатеринбурге, то мне вспоминается то, с чего мы начали разговор — конец 80-х годов прошлого века. Те же слова звучали из Киева, из Минска, Ташкента, любой другой столицы союзной республики. То есть, Россия повторяет путь СССР, как под копирку. И меня больше всего удивляет, что люди, которые там сидят, почему-то не хотят этого понимать. Или это просто высокомерие, или просто тупость, или это имперский синдром, настолько пропитал, что они думают „ну как-то там рассосется“. Оно рассосется только так, как рассосалось с Советским Союзом. Просто Россия распадется», — отметил он.

Также бывший глава украинского МИД спрогнозировала сроки развала. России, как государства, не станет до 2040-го года.

«Думаю, что реакция Запада на этот процесс будет такой же, как была в отношении СССР: они этого не хотят, они этого боятся. Но. Я думаю, что наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну дикую и нецивилизованную», — уверен Огрызко.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО, которые имеют российские паспорта, смогут в скором времени получить полис обязательного медицинского страхования в отделах ЕРЦ.