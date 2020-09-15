Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией

По словам лидера российской оппозиции, он хочет продолжить свое дело, и как только он будет в добром состоянии здоровья - то вернется домой.

"Навальный не планирует находиться в ссылке на территории Германии. Он хочет вернуться в Россию и продолжить свое дело", — пояснил собеседник иностранного издания.

Также по информации издания, в беседе с прокурором Германии Навальный отказался удовлетворить просьбу Российской Федерации о совместном расследовании его отравления с Германией.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен докторами из искусственной комы, его состояние значительно улучшилось. Сейчас российского политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.