В Генштабе рассказали, ждать ли масштабного наступления боевиков на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук поделился своим мнением по поводу возможного широкомасштабного наступления противника на Донбассе. По его мнению, вряд ли боевики используют перемирие для осуществления такого плана. Он отметил, что разведке все это контролирует и в сегодняшнее время тяжело такое не заметить.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать ", - сказал он.

Также он отметил, что боевики нарушили режим прекращения огня для того, чтобы дискредитировать договоренности Трехсторонней контактной группы.

Напомним, что за последние сутки на Донбассе была зафиксирована одна провокация со стороны противника.