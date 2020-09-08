13:37 08.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин понимает только язык власти и денег: Германия готова "заморозить" Nord Stream 2

Немецкий политик, лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте заявил, что в связи с нападением на оппозиционера Алексея Навального нужно приостановить строительство газопровода Северный поток 2

Путин понимает только язык власти и денег: Германия готова

Манфред Вебер считает, что строительство Северного потока-2 следует остановить, если Россия не будет сотрудничать в деле нападения на Навального. "Речь идет о системе, которая явно готова убивать людей или, как в случае с Навальным, отравлять их, чтобы заставить их замолчать", - сказал политик.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на dpa.

По заявлению правительства Германии, есть "недвусмысленные доказательства" попытки отравления Навального боевым агентом группы "Новичок". Активист оппозиции был госпитализирован 20 августа в Омске, Сибирь. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и он потерял сознание. В настоящее время он находится в больнице Шарите в Берлине, куда был переведен из России по просьбе его семьи.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что готова связать "Северный поток-2" с ответом Российской Федерации на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. При этом пока рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент с Навальным.


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