Путин понимает только язык власти и денег: Германия готова "заморозить" Nord Stream 2

Манфред Вебер считает, что строительство Северного потока-2 следует остановить, если Россия не будет сотрудничать в деле нападения на Навального. "Речь идет о системе, которая явно готова убивать людей или, как в случае с Навальным, отравлять их, чтобы заставить их замолчать", - сказал политик.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на dpa.

По заявлению правительства Германии, есть "недвусмысленные доказательства" попытки отравления Навального боевым агентом группы "Новичок". Активист оппозиции был госпитализирован 20 августа в Омске, Сибирь. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и он потерял сознание. В настоящее время он находится в больнице Шарите в Берлине, куда был переведен из России по просьбе его семьи.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что готова связать "Северный поток-2" с ответом Российской Федерации на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. При этом пока рано определять, какие последствия для газопровода будет иметь инцидент с Навальным.