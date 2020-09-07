Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального

Также спикер подчеркнул, что Меркель поддерживает заявления министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил о возможном изменении позиции немецкого Берлина по поддержке проекта "Северный поток-2".

"Канцлер также придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала", - отметил Зайберт.

Стоит отметить, что это является существенной переменой в позиции Меркель, которая в конце августа утверждала, что "Северный поток-2" должен быть достроен, а отравление Навального будет отдельным вопросом.

Как стало известно ранее, в конце июля в Германии началось закладка первых труб газопровода "Северный поток-2".