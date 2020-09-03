10:25 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский хотел дать пожизненную стипендию своему отцу: Правительство отказало

Вчера, второго сентября, на заседании Правительства должны были рассмотреть весьма интересным законопроект президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский хотел дать пожизненную стипендию своему отцу: Правительство отказало

Глава государства хотел присвоить пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе и своему отцу Александру Зеленскому. Ото можно увидеть в документе, обнародованный на сайте Кабинете министров, а также трансляция заседания правительства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Согласно проекту закона, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В Одним из них является отец президента Украины - доктор технических наук, профессор Александр Зеленский, который работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Также стипендии должны были получить Иван Дзямулич, Светлана Дубровская, Степан Ломак, Чеслав Пулька.

Однако в итоге Кабинет министров снял рассмотрение этого вопроса с повестки. На видео это видно с 28:20.

Отметим, что размер такой стипендии составляет 2 568 грн.

Ранее Владимира Зеленского народный депутат Лео Лерос назвал худшей копией Виктора Януковича.


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