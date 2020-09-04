НАТО реагирует на попытку отравления Алексея Навального

- Все страны Альянса объединились в осуждении этого нападения. Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к людям и является недопустимым нарушением международных стандартов и правил. Члены НАТО согласны с тем, что теперь России необходимо ответить на серьезные вопросы, - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Он также призвал Москву предоставить четкую информацию о программе ядов "Новичок", которым пытались отравить Навального.

Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, Сибирь. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и он потерял сознание. Спустя два дня по просьбе семьи его на машине скорой помощи доставили в берлинскую клинику Шарите, где он прошел детальное обследование. В среду власти Германии заявили, что активист оппозиции стал жертвой "попытки убийства путем отравления".

Ранее мы сообщали, что Евросоюз не исключает санкций по делу Навального.