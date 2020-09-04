14:46 04.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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НАТО реагирует на попытку отравления Алексея Навального

Все члены Североатлантического альянса осуждают нападение на Алексея Навального. Об этом заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что Североатлантический альянс считает, что Россия должна ответить на серьезные вопросы в связи с попыткой отравить российского оппозиционера.

НАТО реагирует на попытку отравления Алексея Навального

- Все страны Альянса объединились в осуждении этого нападения. Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к людям и является недопустимым нарушением международных стандартов и правил. Члены НАТО согласны с тем, что теперь России необходимо ответить на серьезные вопросы, - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Он также призвал Москву предоставить четкую информацию о программе ядов "Новичок", которым пытались отравить Навального.

Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, Сибирь. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и он потерял сознание. Спустя два дня по просьбе семьи его на машине скорой помощи доставили в берлинскую клинику Шарите, где он прошел детальное обследование. В среду власти Германии заявили, что активист оппозиции стал жертвой "попытки убийства путем отравления".

Ранее мы сообщали, что Евросоюз не исключает санкций по делу Навального.


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