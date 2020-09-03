08:54 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246408:labazovych

Изгнанный "Слуга Народа” - Зеленский - худшая копия Януковича

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга Народа", поделился своим мнением по поводу президента Украины Владимира Зеленского, которого ранее поддерживал, а сейчас уже нет.

Изгнанный

Лерос отметил, что за первые полгода в статусе президента Украины Владимир Зеленский сильно изменился, а также потом произошли изменился с февраля по сентябрь. Лерос отмечает, что президент изменил стиль общения, при этом сначала он уважал большинство людей, а сейчас это не так.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

"Сейчас он превращается в худшую копию Януковича. Когда к нему подходят и спрашивают: это не агитация, когда вы с брендом "Слуги Народа" ездите по регионам перед выборами? А он просто по-хамски отвечает: "Это ваше мнение, я не должен отвечать", - заявил депутат.

Он добавил, что сейчас Зеленский следует в совсем не том направлении, ради которого создавалась партия "Слуга Народа", поэтому Лерос называет Зеленского врагом, хотя ранее поддерживал и был советником.

"В итоге президент показал всем своим поведением, своей позицией, что врагам — закон, а своим — все", - заявил Лерос.

Ранее Лерос отмечал, что на него уже завели два криминальных дела.


Поделиться

Читайте также:
 
Что происходит на Донбассе: данные о перемирие за 3 сентября Он нам не "Бацька" - белорусы о Лукашенко Топ самых продаваемых смартфонов в мире: составлен рейтинг 2020 Две недели с коронавирусом: стало известно состояние Тимошенко
Проишествия
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив