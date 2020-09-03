Изгнанный "Слуга Народа” - Зеленский - худшая копия Януковича

Лерос отметил, что за первые полгода в статусе президента Украины Владимир Зеленский сильно изменился, а также потом произошли изменился с февраля по сентябрь. Лерос отмечает, что президент изменил стиль общения, при этом сначала он уважал большинство людей, а сейчас это не так.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

"Сейчас он превращается в худшую копию Януковича. Когда к нему подходят и спрашивают: это не агитация, когда вы с брендом "Слуги Народа" ездите по регионам перед выборами? А он просто по-хамски отвечает: "Это ваше мнение, я не должен отвечать", - заявил депутат.

Он добавил, что сейчас Зеленский следует в совсем не том направлении, ради которого создавалась партия "Слуга Народа", поэтому Лерос называет Зеленского врагом, хотя ранее поддерживал и был советником.

"В итоге президент показал всем своим поведением, своей позицией, что врагам — закон, а своим — все", - заявил Лерос.

Ранее Лерос отмечал, что на него уже завели два криминальных дела.