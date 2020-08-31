Русские люди с оружием в Беларуси уже есть - эксперт

Такое мнение поддержал эксперт-международник Александр Сушко. По его информации, вся личная охрана президента Беларуси Александра Лукашенко состоит полностью из россиян.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"На сегодня никакой нужды у Путина вводить войска нет. Но мы знаем, что он уже помогает. Вся личная охрана Лукашенко по состоянию на сегодня уже русская. То есть фактически русские люди с оружием в Беларуси уже есть. Но для самих протестов это не является решающим фактором", — сказал он.

Также эксперт поделился своим мнением по поводу разницы вмешательства России в дела Украины и Беларуси. Он считает, что здесь разнице ситуации.

"Российский фактор в Беларуси выглядит иначе, чем в Украине.В Потому что в Беларуси сейчас такого повода, который ставил бы их на растяжку между Евросоюзом и Россией, нет".

Ранее мы сообщали, что в НАТО отреагировали на обвинения со стороны Лукашенко.