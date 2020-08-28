12:12 28.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина готова ввести санкции против Беларуси

Украина похоже может перейти к более серьезным шагам, а не только высказывать свои неудовольствия, по поводу ситуации в соседней Беларуси.

Украина готова ввести санкции против Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина будет рассматривать вопрос о введении санкций против Беларуси. Однако, по его словам, это может произойти только после того, как советующее решение примет Европейский Союз.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, принимаемых Европейским Союзом, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению Европейского Союза по этому поводу, и это свидетельствует, что в целом мы разделяем его политику, его подходы. Поэтому , когда мы увидим санкционные решения Европейского Союза, - будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", - сообщил Кулеба во время онлайн-брифинга.

Ранее глава МИД отмечал, что на данный момент все контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу. Глава МИД заявлял, что такие действия Украины – это ответ на то, как поводить себя официальный Минск с мирными протестующими.


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