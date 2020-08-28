Украина приостановила все переговоры с Беларусью: официальное заявление

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, в каком состоянии находятся взаимоотношения двух стран. В эфире программы "Право на власть" он заявил, что на данный момент все контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу.

В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации и только тогда, когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены", - заявили Кулеба.

Глава МИД отметил, что такие действия Украины – это ответ на то, как поводить себя официальный Минск с мирными протестующими.

Ранее Украина впервые вызвала посла из-за того, что Александр Лукашенко обвинил нашу страну во вмешательстве во внутренние дела республики.

Ранее мы сообщали, что Путин признался, что в России сформировали резерв правоохранителей для Беларуси.