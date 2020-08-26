08:03 26.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Мы всей командой молимся - соратник Тимошенко о ее здоровье

Соратники Юлии Тимошенко из партии "Батькивщина" рассказали о новой информации по поводу состояния здоровья лидера фракции, которая заразилась коронавирусной инфекцией.

Мы всей командой молимся - соратник Тимошенко о ее здоровье

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко прокомментировал информацию о том, что Юлия Владимировна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нееВ  высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил народный депутат.

Он отметил, что коронавирусная инфекция – это такая болезнь, которую не пожелаешь даже врагу. При этом, он добавил, что команда Тимошенко молится о ее здоровье.

"Мы всей командой молимся и желаем ей выздороветь", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в "Батькивщине" не хотят называть место, где лечится политик.


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