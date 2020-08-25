В "Батькивщине" сообщили новые подробности о состоянии здоровья Тимошенко

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко рассказал, что Юлия Владимировна все еще находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"К сожалению, пока что хороших новостей нет. Действительно, состояние тяжелое, в отношении Юлии Владимировны осуществляется интенсивная терапия и весь комплекс мер лечения в соответствии с протоколами лечения COVID. Ситуация непростая. Надеемся, что ее здоровье улучшится, все будет хорошо", - сказал народный депутат.

Он также отметил, что все те, кто контактировал с Тимошенко сдадут тесты на коронавирус. При этом Власенко добавил, что на данный момент не зафиксировано случаев заражения у других членов фракции.

Также народный депутат не стал рассказывать о том, где именно лечится Тимошенко.

"Где именно она лечится – мы не комментируем", - добавил народный депутат.

Ранее мы сообщали, что Тимошенко находится в тяжелом состоянии. Также отмечалось, что она подключена к аппарату ИВЛ.