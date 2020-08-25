15:03 25.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус у Тимошенко: политик в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

Появились новые подробности по поводу состояния здоровья лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, у которой была обнаружена коронавирусная инфекция.

Коронавирус у Тимошенко: политик в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

Состояние политика называется стабильно тяжелым. Юлию Тимошенко пришлось подключить даже к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее не падает температура ниже 39 градусов. Это информацию подтвердил один из достоверных источников.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

В тоже время стало известно состояние здоровья также и дочери политика -Евгении и зятя - Артура Чечеткина, которые также сдали положительные тесты на коронавирус. Они переносят болезнь в легкой форме. Их здоровью ничего не угрожает на данный момент. Худшая ситуации только у Юлии Тимошенко.

Напомним о том, что коронавирус был обнаружен у Тимошенко стало известно 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

На данный момент не сообщается, где и у кого болезнь могла подцепить политик, а также то, в какой больнице она находится.

Ранее сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом.


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