Зеленский признался, что его сын переболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его семилетний сын Кирилл также, как и его жена, переболел коронавирусной инфекцией.
Об этом глава государства рассказал журналистам в рамках рабочего визита в Николаевскую область. Он также рассказал, как проходила болезнь у его сына.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"Коронавирусом заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. И дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются. Взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", - заявил Зеленский.
Напомним, что официально сообщалось о том, что Елена Зеленская сдала позитивный тест на коронавирус, а во том, что их сын также переболел опасным вирусом глава государства рассказал впервые.
Ранее президент Украины отметил, что украинцы перестали придерживаться правил карантина, поэтому количество случаев заражения коронавирусом продолжает стремительно расти.
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