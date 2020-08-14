ЦИК Беларуси огласила итоговые результаты президентских выборов

Итоговые результаты фактически не рознятся, от предварительных. Уверенную победу, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало - 80,1%, за его главную оппозиционную оппонентку Светлану Тихановскую - 10,1. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень получили чуть более одного процента голосов каждый.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные официального портала Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Напомним, что президентские выборы прошли в Беларуси девятого августа. Фактически той же ночью начались митинги по всей страны, ведь экзит-полы показывали безоговорочную победу Лукашенко. На следующее утро были опубликованы предварительные результаты, в них действующий глава государства набирал более 80 % голосов. Митинги продолжаются в различных городах и дальше, преимущественно вечером и ночью.

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз намерен ввести санкции против отдельных лиц страны.