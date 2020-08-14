14:25 14.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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ЕС хочет ввести санкции против Беларуси

В Европейском Союзе уже рассматривают возможность ввести санкции против отдельных чиновников в Беларуси из-за жесткого обращения с митингующими после оглашения результатов выборов в стране.

ЕС хочет ввести санкции против Беларуси

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, сегодня, 14 августа, на свей странице в твитттере написала, что санкции необходимы против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Беларуси.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Беларуси. Я убежден, что сегодняшнее обсуждение министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу решительную поддержку прав белорусских граждан на основные свободы и демократию", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Член экспертной группы при государственном секретариате Совета безопасности Беларуси Александр Шпаковский поделился своим мнением по поводу того, что происходит в его стране. Он прокомментировал массовые протесты против правления Александра Лукашенко, назвав их гибридной войной и то, что показывают СМИ в Украине не совсем правда.


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