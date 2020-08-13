Лукашенко должен остаться - неожиданная реакция "Слуги Народа"

Евгений Шевченко считает, что для Украины лучшим решением будет, чтобы Александр Лукашенко остался президентом Беларуси.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я считаю, что в любом случае, или устоит "батька", как считает Россия, либо его свергнут – Россия будет там править и будет эта территория принадлежать ей. Наша задача, украинская, как государственных деятелей – сделать так, чтобы Лукашенко остался. Потому что нам – нравится это кому-то, не нравится – Лукашенко выгоден", - заявил народный депутат.

Он добавил, что Лукашенко показал себя, как независимый президент, который может принимать самостоятельные решения не завися от Запада и России.

Также Шевченко прокомментировал свое решение поздравить Лукашенко еще до оголашения официальных результатов выборов.

"Я понимаю своих коллег, которые недовольны были моим поздравлением. Но я разделяю демократические ценности и геополитические интересы Украины как государства", - отметил депутат.