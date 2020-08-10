Поспешил: "Слуга Народа" уже поздравил Лукашенко с победой на выборах

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с якобы его очередной победой на выборах главы государства. Скорее всего, Шевченко так отреагировал на результаты национального экзит-пола, который показал уверенную победу Лукашенко, однако в Белорусии местные жители вышли на улицы, ведь не согласны с такими результатами.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", - написал на своей странице в Фейсбук представитель президентской партии в Украине.

Также народный депутат поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

На такие слова отреагировал коллега Шевченко по партии Елизавета Богуцкая, которая в комментариях негативно оценила такой поступок. "Соболезную", - написал в ответ Шевченко.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко в срочном порядке покинул стране после завершения выборов.