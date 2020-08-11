Лидер белорусской оппозиции рассказала, почему сбежала из страны: Не дай Бог оказаться перед таким выбором

Напомним, что вчера вечером она пропала, но уже рано утром появилась информация, что Тихановская находится в Литве и ей ничего не угрожает. Она записала видеосообщение, рассказав о своем поступке.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж) никоим образом на него просто не могли повлиять", - заявила Тихановская.

Она добавила, что многие ее не поймут, некоторые засудят, а многие возненавидят, но некоторые также и поймут. "Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - отметила оппозиционер.

Она также заявила, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в Белоруссии.

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