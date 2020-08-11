11:48 11.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246053:labazovych

Лидер белорусской оппозиции рассказала, почему сбежала из страны: Не дай Бог оказаться перед таким выбором

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказал, почему приняла решение сбежать из страны на второй день после выборов.

Лидер белорусской оппозиции рассказала, почему сбежала из страны: Не дай Бог оказаться перед таким выбором

Напомним, что вчера вечером она пропала, но уже рано утром появилась информация, что Тихановская находится в Литве и ей ничего не угрожает. Она записала видеосообщение, рассказав о своем поступке.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж) никоим образом на него просто не могли повлиять", - заявила Тихановская.

Она добавила, что многие ее не поймут, некоторые засудят, а многие возненавидят, но некоторые также и поймут. "Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - отметила оппозиционер.

Она также заявила, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в Белоруссии.

Ранее мы рассказывали о трех сценариях развития ситуации в Белоруссии.


Поделиться

Читайте также:
 
Три варианта развития событий в Белоруссии: от кровавого разгона до сценария Кремля Кремль придумал новый статус для так называемых ЛНР и ДНР: что задумали в Москве Опасная ошибка в Windows 10: как не стать жертвой Ее ожидали на осень, но она наступила уже сейчас: вторая волна коронавируса уже в Украине
Проишествия
  • 17:15 К бастующим в Беларуси предприятиям подгоняют автозаки и автобусы с ОМОНом
  • 13:43 Взрыв в Бейруте: увеличилось количество жертв
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив