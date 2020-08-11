Лидер белорусской оппозиции рассказала, почему сбежала из страны: Не дай Бог оказаться перед таким выбором

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказал, почему приняла решение сбежать из страны на второй день после выборов.
Напомним, что вчера вечером она пропала, но уже рано утром появилась информация, что Тихановская находится в Литве и ей ничего не угрожает. Она записала видеосообщение, рассказав о своем поступке.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж) никоим образом на него просто не могли повлиять", - заявила Тихановская.
Она добавила, что многие ее не поймут, некоторые засудят, а многие возненавидят, но некоторые также и поймут. "Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - отметила оппозиционер.
Она также заявила, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в Белоруссии.
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