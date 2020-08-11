11:29 11.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Три варианта развития событий в Белоруссии: от кровавого разгона до сценария Кремля

Бывший министр иностранных дел, член Европарламента Витольд Ващиковски поделился своим мнением по поводу того, что будет дальше происходить в Белоруссии. Напомним, что там проходят массовые митинги после оглашения результатов президентских выборов, в которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Три варианта развития событий в Белоруссии: от кровавого разгона до сценария Кремля

По его словам, ситуация в Беларуси "может пойти по трем направлениям". - Первый трагичный. "Оппозиция не может убедить режим к смене власти, и это может закончиться сценарием, который мы наблюдали 30 лет назад на площади Тяньаньмэнь в Китае", - сказал он. Он упомянул драматические события 1989 года на площади Пекина, когда власти жестоко разогнали студенческий протест.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

- Позитивным будет сценарий, если Лукашенко начнет переговоры с оппозицией, но неизвестно, с какой оппозицией, потому что она очень разрозненная и разорванная, - сказал Ващиковски. По его мнению, такой вариант "наименее вероятен в том числе ввиду слабости сломленной оппозиции".

В качестве третьего решения он выбрал "московский вариант". - То есть осуществление Москвой дворцового переворота, вытащив из команды Лукашенко менее скомпрометированного политика, который мог бы возглавить режим и захватить власть, - сказал он.

Ранее мы сообщали, что главный соперник Лукашенко на выборах пропала, ее нашли в соседней стране.


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