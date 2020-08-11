Главный соперник Лукашенко на выборах пропала: ее нашли в соседней стране

В понедельник вечером, 10 августа сотрудники Тихановской подтвердили, что не знают, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Святлана Тихановская провела три часа в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком, а затем сказала, что " приняла решение" и уехала в неизвестном направлении", - сообщила Radio Swaboda пресс-секретарь аппарата Анна Красулина.

Тихановская отправилась в ЦИК, чтобы оспорить результаты выборов.

Адвокат лидера опозиции Максим Знак сказал, что у него есть дополнительная информация, но он не сможет предоставить ее до вторника.

Понедельник, 10 августа, стал вторым днем ​​протестов и задержаний в Беларуси после воскресных президентских выборов. Согласно официальным результатам, на выборах победил президент Александр Лукашенко. Независимые наблюдатели утверждают, что во время голосования имели место многочисленные нарушения и явка на избирательные участки была завышена.