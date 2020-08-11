Главный соперник Лукашенко на выборах пропала: ее нашли в соседней стране

Лидер белорусской оппозиции, кандидат на президентских выборах в воскресенье Светлана Тихановская "в безопасности, она в Литве", - заявил во вторник в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
В понедельник вечером, 10 августа сотрудники Тихановской подтвердили, что не знают, где находится бывший кандидат в президенты Белоруссии.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Святлана Тихановская провела три часа в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком, а затем сказала, что " приняла решение" и уехала в неизвестном направлении", - сообщила Radio Swaboda пресс-секретарь аппарата Анна Красулина.
Тихановская отправилась в ЦИК, чтобы оспорить результаты выборов.
Адвокат лидера опозиции Максим Знак сказал, что у него есть дополнительная информация, но он не сможет предоставить ее до вторника.
Понедельник, 10 августа, стал вторым днем протестов и задержаний в Беларуси после воскресных президентских выборов. Согласно официальным результатам, на выборах победил президент Александр Лукашенко. Независимые наблюдатели утверждают, что во время голосования имели место многочисленные нарушения и явка на избирательные участки была завышена.
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