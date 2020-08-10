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Путин отреагировал на результаты выборов в Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на результаты вчерашних президентский выборов в Республике Беларусь.

Путин отреагировал на результаты выборов в Белоруссии

Напомним, что сегодня, 10 августа, Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала официальные результаты. По предварительным результатам воскресных президентских выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,2 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 9,9 процента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах. Таким образом, Кремль официально признал победу Лукашенко на выборах.

"Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в телеграмме.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко в экстренном порядке покинул Беларусь.


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