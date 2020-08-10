Лукашенко повторяет историю Януковича: президент Беларуси после выборов в срочном порядке покинул страну

Данные с сайта PlaneFinder служат доказательством вылета самолета Лукашенко. На них полагается, среди прочего и портал Lenta.ru.

Об этом пишет УРА-Информ.

На отмеченной карте вы можете увидеть маршрут в Турцию.

Łukaszenka uciekł do Turcji? Coraz więcej mediów podaje taką informację pic.twitter.com/IjhEWLhlrI — Biełsat po polsku (@Bielsat_pl) August 9, 2020

Напомним, в воскресенье вечером в Минске и других городах Беларуси прошли массовые беспорядки и акции протеста. Белорусские спецслужбы подтвердили применение "специальных мер" против демонстрантов в столице, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены принять особые меры в отношении участников беспорядков. Была использована специальная техника и светошумовые гранаты", - сказала Чемоданова.

Она также подтвердила, что были задержанные, но не раскрыла их количество, "потому что события все еще продолжаются".

Ранее официальные экзит-поллы, опубликованные после закрытия площадок после президентских выборов, оценили поддержку действующего президента Александра Лукашенко почти в 80 процентов. Его соперница, Святлана Цихановская, получила, по этим данным, менее 7 процентов голосов.

Ранее мы сообщали, что по данным журналистов у Лукашенко очень маленькая поддержка.