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Официальные результаты выборов в Белоруссии: шокирующие цифры

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала официальные результаты президентских выборов, которые состоялись вчера в стране.

Официальные результаты выборов в Белоруссии: шокирующие цифры

По предварительным результатам воскресных президентских выборов в Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,2 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская- 9,9 процента. - сообщила в понедельник ЦИК.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на белорусские СМИ.

Ни один из других кандидатов не набрал даже 2 процентов. голосов - объявила ЦИК на пресс-конференции в Минске. Явка составила 84,2 процента.

"По алфавиту сообщаю результаты кандидатов в президенты: Андрей Дмитриев – 1,04%, Анна Канопацкая – 1,68%, Александр Лукашенко – 80,23%, Светлана Тихановская – 9,9% и последний кандидат Сергей Черечень – 1,13 %. Против всех проголосовало 6,02%. Вот такие предварительные данные", - заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

В тоже время она добавила, что это не итоговые результаты, однако они существенно не изменятся. Отметим, что это уже шестой раз кряду Александр Лукашенко баллотируется в президенты. Все предыдущие разы он побеждал на выборах.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко в экстренном порядке покинул Беларусь.


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