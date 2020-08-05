11:07 05.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245957:labazovych

Лукашенко может проиграть выборы: эксперты обнародовали реальный рейтинг "Бацьки"

Белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип рассказала о том, какую реальную поддержку имеет действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко может проиграть выборы: эксперты обнародовали реальный рейтинг

Она отметила, что независимой социология, как и независимой прессы, в Белоруссии уже давно нет. Ирина Халип отметила, что в мае, когда началась президентская компания, многие интернет ресурсы создали опросы по поводу поддержки того или иного кандидата, но спустя пару дней Министерство информации всем запретило проводить такого рода опросы.

Об этом пишет УРА-ИнформВ со ссылкой на УНИАН.

"Выражение "Саша 3%" появилось не по чьей-то фантазии. Его поддержка близка к статистической погрешности. Сейчас на митинги, пикеты приходит огромное количество людей. Минск - понятное дело, столица всегда была активной. Но люди выходят в маленьких городках, где сроду ни одной акции не было. В городе с 17-ю тысячами населения - тысяча выходит на площадь. И это при том, что там Тихановской нет, а только ее доверенные лица. Это – 6% от всех горожан", – заявила Халип.

Журналистка также добавила, что люди в Белоруссии перестали бояться, они выходят на митинги, требуют перемен и даже дают интервью на камеры, чего раньше не было.

Ранее Лукашенко гневно обратился к россиянам из-за лжи.


Поделиться

Читайте также:
 
Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте Трамп назвал неожиданную версию того, что произошло в Бейруте Доллар и евро подорожали: официальный курс Нацбанка Коронавирус в Украине: новый антирекорд, цифры продолжают расти
Проишествия
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив