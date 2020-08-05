Лукашенко может проиграть выборы: эксперты обнародовали реальный рейтинг "Бацьки"

Она отметила, что независимой социология, как и независимой прессы, в Белоруссии уже давно нет. Ирина Халип отметила, что в мае, когда началась президентская компания, многие интернет ресурсы создали опросы по поводу поддержки того или иного кандидата, но спустя пару дней Министерство информации всем запретило проводить такого рода опросы.

Об этом пишет УРА-ИнформВ со ссылкой на УНИАН.

"Выражение "Саша 3%" появилось не по чьей-то фантазии. Его поддержка близка к статистической погрешности. Сейчас на митинги, пикеты приходит огромное количество людей. Минск - понятное дело, столица всегда была активной. Но люди выходят в маленьких городках, где сроду ни одной акции не было. В городе с 17-ю тысячами населения - тысяча выходит на площадь. И это при том, что там Тихановской нет, а только ее доверенные лица. Это – 6% от всех горожан", – заявила Халип.

Журналистка также добавила, что люди в Белоруссии перестали бояться, они выходят на митинги, требуют перемен и даже дают интервью на камеры, чего раньше не было.

Ранее Лукашенко гневно обратился к россиянам из-за лжи.