Лукашенко обратился к россиянам: прекратите врать, мы все знаем

Глава Белоруссии рассказал, что боевиков отправили в страну, позже они должны были получить дальнейшие указания.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. В Потому что на границе, выезжая – а российская граница закрыта – им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул… Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо.", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что к задержанным относятся по-человечески, поэтому они рассказали всю правду, для чего отправились в страну.

"Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации. Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, потом нет – не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили "нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда (должны были лететь боевики)". Мы знаем", - добавил Лукашенко.

Ранее в Беларуси пропал главный соперник Лукашенко на президентских выборах.