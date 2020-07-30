Зеленский рассказал, почему на Западе Украины большое количество больных на коронавирус

Глава государства отметил, что введение зон в рамках адаптивного карантина с первого августа сможет сделать карантинные меры более эффективными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал он.

В свою очередь Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что главной причиной роста количества больных в западных регионах Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Второй причиной называется общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

Уже завтра 31 июля, Украину разделят на четыре карантинные зоны. Это сделает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это произойдет на соответствующем заседание.