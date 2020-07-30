Зеленский рассказал, почему на Западе Украины большое количество больных на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, провел традиционное селекторное совещание по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Глава государства отметил, что введение зон в рамках адаптивного карантина с первого августа сможет сделать карантинные меры более эффективными.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал он.
В свою очередь Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что главной причиной роста количества больных в западных регионах Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.
Второй причиной называется общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.
Уже завтра 31 июля, Украину разделят на четыре карантинные зоны. Это сделает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это произойдет на соответствующем заседание.
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