13:56 30.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245866:labazovych

Зеленский рассказал, почему на Западе Украины большое количество больных на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, провел традиционное селекторное совещание по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Зеленский рассказал, почему на Западе Украины большое количество больных на коронавирус

Глава государства отметил, что введение зон в рамках адаптивного карантина с первого августа сможет сделать карантинные меры более эффективными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал он.

В свою очередь Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что главной причиной роста количества больных в западных регионах Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Второй причиной называется общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

Уже завтра 31 июля, Украину разделят на четыре карантинные зоны. Это сделает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это произойдет на соответствующем заседание.


Поделиться

Читайте также:
 
Киев в шаге от "красной" зоны: могут остановить общественный транспорт Первая такая миссия в истории: MARS 2020 стартует сегодня МОЗ назвало единственный способ, как уберечься от коронавируса Названа причина резкого всплеска случаев COVID-19 в Киеве
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив