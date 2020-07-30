Уже завтра Украину разделят на четыре зоны: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 30 июля, рассказал о том, что именно произойдет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Вы знаете, что с 1 августа начинает действовать новое постановление правительства. Это постановление будет регламентировать вопрос карантина на территории страны. У нас будет разделение на четыре зоны: зеленая, желтая, оранжевая и красная", - рассказал Степанов.

Он добавил, что именно центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определит, какие регионы попадут в зоны.

Напомним, что за последние сутки было зафиксировано 1197 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный рекорд. При этом предыдущий рекорд, который был установлен еще 26 июня, когда за сутки было выявлено 1109 новых случаев. То есть рекорд побит почти на 100 случаев.