14:38 30.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Разумков может стать следующим премьер-министром Украины

Много экспертов и политиков отмечают, что уже осенью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может потерять свою должность и команде Владимира Зеленского придется искать нового главу Кабинета министров.

Разумков может стать следующим премьер-министром Украины

Одним из кандидатов на должность премьер-министра является спикер Парламента Дмитрий Разумков. Именно он может занять должность главы Правительства следом за Шмыгалем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник из Офиса Президента сообщает, что Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет претендовать на кресло Премьер-министра Украины.В  Наш источник подтверждает наши старые инсайды, что осенью премьерский кейс вновь будет актуализирован.В  Сейчас Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает поездки по регионам и посещает промышленные объекты", - отмечает телеграм канал.

Источники также добавляют, что Разумков продолжает себя прокачивать, как самостоятельную личность, что он пришел во власть не за счет "Слуги Народа". Отмечается, что спикер Парламента может на следующих парламентских выборах выставить свою команду, а также стать кандидатом в президенты Украины.

Ранее Разумов рассказал, как намерен провести отдых этим летом.


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