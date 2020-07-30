Где проведет летний отдых спикер ВР Разумков: неожиданные места

Один из журналистов спросил Разумкова о том, где тот проведет летний отдых. Он отметил, что не собирается уезжать за границу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"За границу не поеду. Пока работаем. Если и поеду, то, может, где-то в Николаев, Одессу, Херсон", - заявил Дмитрий Разумков.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что продолжает работу также ряд комитетов украинского Парламента.

В тоже время Дмитрий Разумков рассказал о том, какой он любит отдых: "Мне много где нравится у нас. Больше - море. Но сейчас больше велосипед получается использовать на выходные, если есть время".

В тоже время спикер украинского Парламента отметил, что его семья еще не ездила отдых в этом году. Только сейчас они поехали к бабушке в Николаев.

Разумков ранее рассказал, будет ли он баллотироваться на должность мэра Киева.