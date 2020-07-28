Кто заменит Кучму в "Минске"

Политолог Олег Саакян в эфире поделился своим мнением по поводу того, кто сможет заменить Кучму в "Минске".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Тот,В кто уже стал иВ кому Кучма последние полгода передавал бразды правления — Алексей Резников. В последние месяцы у них было тесное сотрудничество, и Кучма даже еще до прихода Зеленского, еще при Порошенко говорил, что он собирается уходить. Но оставался из-за того, что не было (кого-то на замену — ред.). Тем более, что до этого ушел Марчук", - заявил политолог.

Олег Саакян считает Резникова одним из лучших переговорщиков Украины. При этом России это не нравится, ведь Украина в Минске стала более активной. При этом это не только заслуга Резникова считает политолог.

"Кучма теперь уходит, то и он, очевидно, увидел, что Резников перехватил эстафеты", - заявил эксперт.