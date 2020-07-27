Боевики нарушили перемирие на Донбассе: стали известны подробности

Главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимир Кравченко на брифинге 27 июля рассказал, что противник менее, чем за час после начала перемирья открыл огонь по украинским позициям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"К сожалению, со стороны противника в 00:20 – 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны объединенных сил нет", - заявил Кравченко.

В тоже время главнокомандующий Объединенных сил рассказал, что украинская сторона на провокацию на отвечала.

Еще один обстрел украинских позиций был зафиксировано около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады. Оккупанты с помощью ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины ПОМ. В тоже время по данным Кравченко, ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.

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