Порошенко теряет позиции: лидер ЕС не прошел бы во второй президентских выборов

За год ситуация и вовсе изменилась, экс-глава государства теперь даже не является третьей силой, если речь идет президентской компании. Самая большая поддержка у действующего президента. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

На втором месте пророссийский кандидат, лидер "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Юрий Бойко. За него проголосовали бы 14,4%. Немного, но почти один процент ему проигрывает Петр Порошенко из "Евросолидарности", у него 13,7% поддержки. Юлию Тимошенко (ВО"Батькивщина") поддерживает 9,1% респондентов.

Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, а за Олега Ляшко 3,9%. За Владимира Гройсмана готовы проголосовать 3,1% украинцев, а Анатолия Гриценко – три процента.

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