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Депутата Верховной Рады облили зеленкой возле здания Парламента (ВИДЕО)

Сегодня, 21 июля, перед внеочередным заседанием Верховной Рады депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой.

Депутата Верховной Рады облили зеленкой возле здания Парламента (ВИДЕО)

При этом нападавшего уже поймали представители правоохранительных органов. Он не стал называть свое настоящее имя, однако сказал, что он Степана Бандера. Стоит отметить, что зеленка попала также и на народного депутата от фракции "Слуга Народа".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

После инцидента народный депутат рассказал, что на него "напали" из-за спины.

"Они считают, что нас можно запугать? Не запугают. Я в рамках самозащиты двинул, вроде как, в глаз этому деятелю. Считаю, что поступил правильно. Считаю, что каждый гражданин Украины, когда на него налетают пришибленные ура-патриоты, у которых вместо мозгов куриные яйца, должен иметь право на самозащиту", - сказал Волошин.

Также на своей странице в одной из социальных сетей Волошин написал следующее: "Пока кратко. Этим уродам ни меня, никого из моих коллег не запугать. Боремся дальше.Ещё и надеются на меня дело возбудить за то, что я в порядке самообороны двинул одному деятелю в глаз".

Ранее мы сообщали, что Пристайко получил важную должность от Зеленского.


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