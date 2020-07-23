Зеленский вместе с президентом Швейцарии отправились на Донбасс

Президент Швейцари намерена на месте посмотреть, что в реальности происходит на Донбассе и какая там ситуация на данный момент.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - сказано в сообщении посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.

Также там был опубликован еще один твитт – "Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивого развития".

По данным пресс-службы Офиса президента преиденты Украины и Швейцарии проведут встречи с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Ранее мы сообщали, что Симонетта Соммаруга проведет в Украине несколько дней с рабочим визитом.