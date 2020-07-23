11:37 23.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245755:labazovych

Зеленский вместе с президентом Швейцарии отправились на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой сегодня, 23 июля, отправятся с официальным визитом на восток Украины.

Зеленский вместе с президентом Швейцарии отправились на Донбасс

Президент Швейцари намерена на месте посмотреть, что в реальности происходит на Донбассе и какая там ситуация на данный момент.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Президент Соммаруга сегодня осуществит совместный визит с президентом Зеленским на восток Украины, чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликтy", - сказано в сообщении посольства Швейцарии в Киеве в Twitter.

Также там был опубликован еще один твитт – "Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивого развития".

По данным пресс-службы Офиса президента преиденты Украины и Швейцарии проведут встречи с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

Ранее мы сообщали, что Симонетта Соммаруга проведет в Украине несколько дней с рабочим визитом.


Поделиться

Читайте также:
 
Карантин в Украине на новый лад: в Минздраве уточнили новые требования Цены на топливо пошли вверх: сколько стоит бензин и дизель Коронавирус в Болгарии: огромное падение количества иностранных туристов Шмыгаль отправился в Брюссель и будет решать очень важный вопрос для Украины
Проишествия
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
  • 10:47 Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом
  • 09:51 В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста
  • 09:12 Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться
  • 16:38 В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта
  • 14:33 В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
  • 12:46 В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело
  • 12:40 Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке
  • 12:03 Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке
  • 11:28 В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками
  • 11:03 Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло
  • 17:19 Бедствие на Карибах: разбился вертолет
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив