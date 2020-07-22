Европейский Союз вводит новые санкции против России: что известно

Известный журналист Рикард Йозвяк сообщил, что на встрече 22 июля послы Европейского Союза согласовали режим санкций за кибератаки со стороны ГРУ Российской Федерации, а также китайской и северокорейской разведок.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Также будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников", – написал Йозвяк.

В прошлом году Европейский Союз уже заработал санкции против иностранных юридических и физических лиц, которые являются ответственными за утечку данных, кражу интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищение секретной информации.

Ранее мы сообщали, что США приказали Китаю закрыть свою консульство в Хьюстоне.