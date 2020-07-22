14:11 22.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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США приказали Китаю закрыть китайское консульство

США распорядились закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне, штат Техас, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус в среду, 22 июля, подтверждая более ранние сообщения по этому вопросу со стороны китайского МИД.

США приказали Китаю закрыть китайское консульство

"Мы приказали закрыть Генеральное консульство КНР в Хьюстоне для защиты интеллектуальной собственности и частной информации США", - пояснил Ортагус.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Ранее в тот же день Китай заявил, что закрытие является "беспрецедентной эскалацией" действий против страны, и пригрозил местью, если США не откажутся от своего решения.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что власти США потребовали закрытия консульства КНР в Хьюстоне во вторник, 21 июля, без предварительного уведомления, что, как подчеркивало министерство, является нарушением международного права.

Во вторник вечером в социальных сетях появились видеозаписи, на которых был изображен пожар, предположительно происходящий во дворе консульства Хьюстона. По данным местных СМИ, пожарная команда и полиция были вызваны на место происшествия. Комментаторы подсчитали, что сотрудники учреждения могли там сжигать документы.

Ранее мы сообщали, что в США согласовали санкции против Северного Потока 2.


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