Король Саудовской Аравии госпитализирован

Король Салман был доставлен в больницу на обследование в понедельник утром на предмет холецистита. Никаких подробностей не сообщается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на официальное информационное агентство SPA Саудовской Аравии.

Здоровье 84-летнего монарха долгое время было предметом многочисленных спекуляций. Фактическим правителем королевства является наследник саудовского престола 34-летний принц Мухаммед ибн Салман, который провел множество важных экономических реформ, чтобы положить конец "зависимости" страны от нефти, одним из крупнейших производителей которой является Саудовская Аравия.

В марте этого года герцог приказал арестовать членов королевской семьи, которые, по его мнению, могли угрожать его правлению. Аресты произошли в то время, когда опасения по поводу воздействия коронавируса снизили цены на нефть, основной источник дохода королевства.

Ранее мы сообщали, что в Брюсселе подвергли критике санкционную политику США в отношении ряда европейских стран, а также проектов Северный поток-2 и Турецкий поток.