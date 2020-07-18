В ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

В Брюсселе подвергли критике санкционную политику США в отношении ряда европейских стран, а также проектовВ Северный поток-2В и Турецкий поток. Там полагают, что европейские государства должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как Соединенные Штаты Америки.
Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель,В сообщает УРА-Информ со ссылкой на Европейскую правду.
Стоит отметить, что европейский политик обеспокоен усилением агрессивной политики санкций Вашингтона в отношении некоторых стран ЕС и против европейских компаний. В качестве примера он привел санкции США против Кубы, Ирана, Международного уголовного суда, а также газовых путепроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
Также чиновник отметил, что Брюссель категорически не приемлет санкционное вмешательство третьих стран в политику Европейского Союза. Такие меры противоречат международным правовым нормам.
"ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - добавил Боррель.
Он добавил, что в Европейском Союзе готовы к компромиссному диалогу, однако такой процесс не должен реализовываться под прессом угрозы введения санкций.
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