В ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

Стоит отметить, что европейский политик обеспокоен усилением агрессивной политики санкций Вашингтона в отношении некоторых стран ЕС и против европейских компаний. В качестве примера он привел санкции США против Кубы, Ирана, Международного уголовного суда, а также газовых путепроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также чиновник отметил, что Брюссель категорически не приемлет санкционное вмешательство третьих стран в политику Европейского Союза. Такие меры противоречат международным правовым нормам.

"ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - добавил Боррель.

Он добавил, что в Европейском Союзе готовы к компромиссному диалогу, однако такой процесс не должен реализовываться под прессом угрозы введения санкций.

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