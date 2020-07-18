14:34 18.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245677:Nataly

В ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

В Брюсселе подвергли критике санкционную политику США в отношении ряда европейских стран, а также проектовВ Северный поток-2В и Турецкий поток. Там полагают, что европейские государства должны сами определять и координировать свою политику, на которую не могут влиять такие третьи страны, как Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель,В сообщает УРА-Информ со ссылкой на Европейскую правду.

В ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2

Стоит отметить, что европейский политик обеспокоен усилением агрессивной политики санкций Вашингтона в отношении некоторых стран ЕС и против европейских компаний. В качестве примера он привел санкции США против Кубы, Ирана, Международного уголовного суда, а также газовых путепроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также чиновник отметил, что Брюссель категорически не приемлет санкционное вмешательство третьих стран в политику Европейского Союза. Такие меры противоречат международным правовым нормам.

"ЕС выступает против применения третьими странами санкций в отношении европейских компаний, которые законно ведут бизнес. Более того, ЕС считает экстерриториальное применение санкций противоречащим международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", - добавил Боррель.

Он добавил, что в Европейском Союзе готовы к компромиссному диалогу, однако такой процесс не должен реализовываться под прессом угрозы введения санкций.

Ранее сообщалось, что вВ Украине прокомментировали внезапную проверку войск Российской Федерации вблизи границ с Украиной.


      
Поделиться

Читайте также:
 
Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших Данные за 17 июля: в Украине более 800 заболевших на коронавирус Вся Украины "с восторгом" наблюдает за судом по делу МН17, - Енин
Проишествия
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив