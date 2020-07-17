Россия экстренно проверит готовность войск возле границы с Украиной

МинистрВ обороны России Сергей Шойгу рассказал о приказе президента Российской Федарации более детально.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - цитирует Шойгу УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Также он отметил, что эта проверка проводится для того, чтобы оценить способность войск Российской Федерации обеспечить безопасность на юго-западе России. По его мнению, именно там сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Также это будет дополнительной подготовкой к проведению командно-штабным учениям "Кавказ-2020".

Отметим, что в рамках этих учений в Крым съедутся тысячи военных Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что в Польше обеспокоены ситуацией в Украине, там считают, что Россия может снова отобрать территорию.