15:04 16.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245644:labazovych

В Польше обеспокоены ситуацией в Украине: там считают, что Россия может снова отобрать территорию

Польская партия Левица требует, чтобы президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности по ситуации в Крыму. Депутаты обеспокоены тем, что Российская Федерация может захотеть расширить свою территорию.

В Польше обеспокоены ситуацией в Украине: там считают, что Россия может снова отобрать территорию

Ситуацию в Крыму прокомментировали в четверг члены комитета национальной обороны от партии Левица на пресс-конференции в сейме. Павел Крутул, ссылаясь на украинских и американских экспертов, заявил, что водоснабжение на Крымском полуострове рассчитано на 1-1,5 месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ONET.

- Мы боимся, что может случиться то, что произошло в 2014 году, что Российская Федерация захочет расширить свою территорию, потому что ближайшее место, где есть питьевая вода, находится на глубине 80 км вглубь континента, - сказал польский депутат. - Именно поэтому я обращаюсь к президенту с просьбой созвать Совет национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию и, возможно, предпринять некоторые шаги, которые бы заставили Украину почувствовать нашу поддержку, - добавил он.

В свою очередь депутат Анджей Розенек подчеркнул, что ситуация в Крыму требует действий. - Требуется встреча с самыми важными людьми в стране.

Ранее Россия заявила, что не намерена атаковать Украину.


Поделиться

Читайте также:
 
В России рассказали, есть ли у них планы по поводу агрессии по отношению к Украине Маск, Гейтс и другие стали жертвами атаки хакеров в Twitter: мошенники получили более 100 000 долларов Как изменятся зарплаты врачей с сентября: Степанов назвал суммы Во Львове отправят под суд докторов, которые не поставили парню вовремя диагноз
Проишествия
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив