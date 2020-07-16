В Польше обеспокоены ситуацией в Украине: там считают, что Россия может снова отобрать территорию

Ситуацию в Крыму прокомментировали в четверг члены комитета национальной обороны от партии Левица на пресс-конференции в сейме. Павел Крутул, ссылаясь на украинских и американских экспертов, заявил, что водоснабжение на Крымском полуострове рассчитано на 1-1,5 месяца.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ONET.

- Мы боимся, что может случиться то, что произошло в 2014 году, что Российская Федерация захочет расширить свою территорию, потому что ближайшее место, где есть питьевая вода, находится на глубине 80 км вглубь континента, - сказал польский депутат. - Именно поэтому я обращаюсь к президенту с просьбой созвать Совет национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию и, возможно, предпринять некоторые шаги, которые бы заставили Украину почувствовать нашу поддержку, - добавил он.

В свою очередь депутат Анджей Розенек подчеркнул, что ситуация в Крыму требует действий. - Требуется встреча с самыми важными людьми в стране.

Ранее Россия заявила, что не намерена атаковать Украину.