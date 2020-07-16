14:36 16.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В России рассказали, есть ли у них планы по поводу агрессии по отношению к Украине

Российская сторона прокомментировала высказывания украинских политиков и военных по поводу того, что в ближайшее время стоит ожидать военной агрессии от Российской Федерации.

В России рассказали, есть ли у них планы по поводу агрессии по отношению к Украине

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что у Российской Федерации нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", - отметил Андрей Руденко.

Также, по его мнению, на данный момент нет никаких оснований для того, чтобы изменять Минские соглашения. Он считает, что именно "Минск" является компромиссом между Донбассом и Украиной. По его мнению, при таком варианте Донбасс остается частью Украины, но взамен получает минимальный набор полномочий и мир, однако на этот шаг украинская сторона не идет.

Ранее мы сообщали, что делегация Российской Федерации во время Форума безопасного сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ 15 июля устроила демарш и покинула заседание.


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