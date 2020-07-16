Россия устроила демарш в ОБСЕ

Стало известно, что как только директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, один из основных докладчиков по теме гибридных угроз, перешел к примеру российской гибридной агрессии, представитель делегации РФ взял слово по процедурным вопросам и сообщил, что покидает заседание.

"Особое отношение делегации РФ к тематике гибридных угроз не было неожиданностью. Оставался лишь вопрос, каким образом российская делегация отреагирует: попытается закрыть его каким-то своим нарративом или каким-либо иным способом. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", - отметил дипломат.

Сообщается, что большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так. Говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после долгих раздумий и консультаций определился с основным кандидатом на должность нового главы Национального банка Украины.