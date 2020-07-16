11:19 16.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245633:Nataly

Россия устроила демарш в ОБСЕ

Делегация Российской Федерации во время Форума безопасного сотрудничества (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ 15 июля устроила демарш и покинула заседание. Это случилось сразу после неудачных попыток российского представителя преуменьшить значение темы гибридных угроз и избежать обсуждения гибридной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Россия устроила демарш в ОБСЕ

Стало известно, что как только директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, один из основных докладчиков по теме гибридных угроз, перешел к примеру российской гибридной агрессии, представитель делегации РФ взял слово по процедурным вопросам и сообщил, что покидает заседание.

"Особое отношение делегации РФ к тематике гибридных угроз не было неожиданностью. Оставался лишь вопрос, каким образом российская делегация отреагирует: попытается закрыть его каким-то своим нарративом или каким-либо иным способом. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", - отметил дипломат.

Сообщается, что большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так. Говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после долгих раздумий и консультаций определился с основным кандидатом на должность нового главы Национального банка Украины.


Поделиться

Читайте также:
 
Боевики на Донбассе применили БМП и минометы В Турции разбился самолет: никто не выжил Еще одна популярная курортная страна открывает свои границы для украинцев: какие условия въезда Зеленский определился с кандидатом на должность нового главы НБУ
Проишествия
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив